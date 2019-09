Honkballer Bogaerts mist net nieuwe mijlpaal

Honkballer Xander Bogaerts was zondag dicht bij een nieuwe mijlpaal in zijn toch al imposante loopbaan. De korte stop van Boston Red Sox slaagde er net niet in een zogenoemde cycle te realiseren. Daarmee wordt aangegeven dat een slagman in een wedstrijd goed is geweest voor een honkslag, een tweehonkslag, een driehonkslag en een homerun.

Tegen Los Angeles Angels ontbrak alleen de driehonkslag, al was Bogaerts er in de zevende innning nog dichtbij. Boston won met 4-3.

Bogaerts was in de eerste inning goed een honkslag waarop een man binnenkwam, sloeg een homerun – zijn 31e van het seizoen – in de derde inning en liet twee man binnenkomen in de vijfde inning. De Arubaan won met zijn ploeg al twee keer de World Series, in 2013 en 2018.