Judoka weigert terug te keren naar Iran na WK

De Iraanse judoka Saeid Mollaei is vooralsnog niet van plan terug te keren naar zijn vaderland. Dat gebeurt nadat hij op de WK in Tokio vorige week tot twee keer toe de opdracht kreeg zich terug te trekken uit het toernooi om een confrontatie met een Israëlische judoka te voorkomen. Mollaei negeerde dat, maar kwam door een nederlaag in de halve finales de latere wereldkampioen Sagi Muki uit Israël niet tegen op de tatami.

Volgens de internationale judobond IJF was het de minister van sport Davar Zani die de coach van Mollaei kort voor zijn partij in de kwartfinales belde met het bevel het toernooi te verlaten. Voor de volgende partij was het de voorzitter van het Iraans olympisch comité die aan de telefoon hing met dezelfde opdracht. Mollaei weigerde opnieuw maar verloor waardoor een finale tussen hem en Muki uitbleef. De regeringen van Iran en Israël zijn gezworen vijanden.

De judoka vreest straf in zijn vaderland en heeft IJF-voorzitter Marius Vizer om hulp gevraagd.