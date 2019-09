Quintana met broer naar Arkea-Samsic

De Franse wielerploeg Arkea-Samsic heeft de komst van Nairo Quintana bevestigd. De Colombiaanse wielrenner, momenteel drager van de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje, heeft voor drie jaar getekend bij het ambitieuze team, dat binnen drie jaar een van de drie grote rondes wil winnen.

Zijn jongere broer Dayer Quintana maakt ook de overstap naar Arkea-Samsic, dat nu nog de status heeft van procontinentaal wielerteam. De Italiaan Diego Rosa en de Colombiaan Winner Anacona hebben eveneens een contract getekend bij de Franse ploeg van manager Emmanuel Hubert.

Quintana verlaat na dit seizoen de Spaanse ploeg Movistar, waar hij in 2012 in dienst kwam. De 29-jarige Colombiaan won in 2014 de Ronde van Italië en in 2016 de Ronde van Spanje. Hij eindigde twee keer als tweede in de Tour de France.

“Ik vind het een grote eer een groot renner als Nairo Quintana én drie goede klimmers te verwelkomen”, zei Hubert. “Ik geef onszelf drie jaar de tijd om het grote doel te realiseren en dat een grote ronde winnen. Ik verwacht veel van de samenwerking tussen Quintana en onze andere kopman, Warren Barguil.”

Quintana is blij dat de deal rond is. Bij Movistar heeft de Colombiaan het niet meer naar zijn zin. In de Vuelta die nu bezig is, krijgt hij amper steun van zijn ploeggenoten en is ook de ploegleiding onduidelijk over wie de kopman is. “Dit wordt een keerpunt in mijn carrière. Ik was op zoek naar een ploeg waar ik me lekker kan voelen en ik denk dat ik dat die heb gevonden. Mijn persoonlijke ambitie zal niet veranderen, ik wil de Tour de France winnen”, aldus Quintana.