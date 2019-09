Schwartzman klopt Zverev op US Open

Diego Schwartzman heeft voor de tweede keer de laatste acht bereikt op de US Open. De Argentijnse tennisser schakelde in de vierde ronde de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev uit. De nummer 21 van de wereld zegevierde in vier sets: 3-6 6-2 6-4 6-3. Zverev had tegen de Zuid-Amerikaan zijn service niet onder controle. Hij liet onder meer 17 dubbele fouten noteren.

Schwartzman, die in 2017 eveneens de kwartfinales in New York haalde, wist bij een grandslamtoernooi nog nooit de halve eindstrijd te bereiken. Het zal dit jaar opnieuw moeilijk worden. Hij speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal en de Kroaat Marin Cilic, de nummer 22 van de plaatsingslijst.

Schwartzman was in de eerste ronde in New York in drie sets te sterk voor Robin Haase.