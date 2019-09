Skiër Winkelhorst houdt het voor gezien

De Nederlandse alpine skiër Steffan Winkelhorst (27) heeft zijn topsportcarrière beëindigd. Eind januari scheurde de veelvoudige nationale kampioen zijn voorste kruisband tijdens de wereldbeker in Kitzbühel. Dat was zijn tweede zware knieblessure in zijn loopbaan.

“De motivatie ontbreekt om nog een keer alles op alles te zetten om terug te komen”, legde Winkelhorst uit. “Ik merkte dat ik niet meer genoot van het proces.”

Daarnaast bleek de financiering van het seizoen ook een zware opgave. “Het betalen van de trainer en mijn eigen reis- en verblijfkosten was een hele uitdaging.”

Winkelhorst kijkt vooral met een trots gevoel terug op zijn 29e plek na de eerste run tijdens de WK in Sankt Moritz in 2017. “Dat ik toen in de tweede run als tweede mocht starten, voor de ogen van 30.000 mensen in het stadion en miljoenen mensen thuis voor de televisie, blijft toch wel een van de mooiste momenten uit mijn carrière.”

Winkelhorst gaat zich nu richten op zijn studie en op zijn maatschappelijke carrière.