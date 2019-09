Sterke slotronde Van Dam in Portland

Anne van Dam is dankzij een sterke slotronde in de Cambia Portland Classic alsnog in de top 30 geëindigd. De Nederlandse golfster ging rond in 66 slagen, 6 onder het baangemiddelde, en steeg daardoor van de gedeelde 59e naar de 26e plaats.

Van Dam was in Portland begonnen met ronden van 70 en 69 slagen, maar viel zaterdag terug nadat ze 74 slagen nodig had gehad bij haar derde rondgang. Op de slotdag noteerde ze zes birdies en een eagle, tegenover twee bogeys. Van Dam eindigde zo op 279 slagen, negen onder par.

De Amerikaanse Yealimi Noh verspeelde op de slotdag de toernooizege na een ronde van 71. Hannah Green passeerde haar. De Australische kwam na een ronde van 67 uit op een totaal van 267 slagen, één minder dan Noh en 21 onder par.