Van Niekerk mist WK atletiek

Wayde van Niekerk zal eind deze maand niet zijn wereldtitel op de 400 meter verdedigen. De Zuid-Afrikaanse topatleet is nog altijd niet volledig hersteld van een knieblessure die hij bijna twee jaar geleden opliep. Van Niekerk, die behalve wereldkampioen ook olympisch kampioen is op de 400 en met 43,03 houder is van het wereldrecord, richt zich nu op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

“Ik blijf positief en neem de zaken van dag tot dag, waarbij ik goed luister naar de artsen en mijn lichaam respecteer”, aldus Van Niekerk, die de blessure opliep in oktober 2017 toen hij een potje rugby speelde. Hij hoopte in april van dit jaar zijn rentree te maken, maar kreeg te maken met fysieke terugslag. “Ik leg mezelf geen druk op en zal niet overhaasten.”