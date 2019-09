Bekele aan de start van marathon Berlijn

De Ethiopische topatleet Kenenisa Bekele doet op zondag 29 september mee aan de marathon van Berlijn. De 37-jarige Bekele neemt het in de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Duitse hoofdstad op tegen onder anderen zijn landgenoten Guye Adola, Leul Gebrselassie, Sisay Lemma en Birhanu Legese.

Bekele heeft een indrukwekkende erelijst. Hij won drie keer goud op de Olympische Spelen, op de 5000 en 10.000 meter. De Ethiopiƫr heeft ook vijf wereldtitels op de baan en elf op de cross in bezit. Bekele debuteerde vijf jaar geleden op de marathon met de winst in Parijs. In 2016 schreef hij de marathon door Berlijn op zijn naam in 2.03.03, een persoonlijk record en de op drie na beste tijd ooit gelopen.