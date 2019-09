Haase en Koolhof uitgeschakeld op US Open

Robin Haase en Wesley Koolhof zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken bij het dubbelspel op de US Open. Het Nederlandse duo verloor met 6-4 6-4 van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Dat Colombiaanse duo is als eerste geplaatst in New York.

In de partij die net geen anderhalf uur duurde kwamen de Nederlanders iets te kort om het de tegenstanders echt lastig te maken. Haase en Koolhof waren als dertiende geplaatst.

Koolhof (30) werd met de 44-jarige Kveta Peschke uit Tsjechiƫ ook uitgeschakeld in het gemengddubbel. Het duo moest buigen voor de Taiwanese Hao-ching Chan en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland: 3-6 6-7 (0). Ook in het gemengddubbel trof Koolhof het koppel dat als eerste is geplaatst.

Demi Schuurs doet wel nog mee in het gemengddubbel. De Limburgse speelt dinsdag met haar Finse partner Henri Kontinen de kwartfinale.