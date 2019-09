Monfils en Wawrinka komen weer naar Rotterdam

De finalisten van dit jaar doen in februari 2020 ook weer mee aan het tennistoernooi van Rotterdam. Gaël Monfils en Stan Wawrinka hebben directeur Richard Krajicek van het ABN AMRO World Tennis Tournament hun deelname toegezegd. Monfils won de editie van 2019 door Wawrinka in de finale in drie sets te verslaan (6-3 1-6 6-2). De Zwitser was in 2015 de beste op de indoorbaan in Ahoy.

“De toernooiwinnaar is natuurlijk de eerste speler die je benadert”, zegt Krajicek. “In dit geval waren we zo enthousiast over beide finalisten, dat we direct aan de slag zijn gegaan om ze allebei terug te laten keren. Het zijn twee schitterende spelers om in actie te zien. Enerzijds heb je de spectaculaire show van Monfils met zijn atletische spel. Anderzijds de techniek van Wawrinka, met misschien wel de allermooiste backhand van de ATP Tour.”

Zowel Monfils als Wawrinka heeft op de US Open die nu aan de gang is de kwartfinales gehaald. De 34-jarige Zwitser deed dit jaar met een wildcard mee in Ahoy, voor de volgende editie is hij nu al zeker van deelname.