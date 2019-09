Nadal rekent soepel af met Cilic

Rafael Nadal heeft tamelijk eenvoudig de Kroaat Marin Cilic verslagen in de vierde ronde van de US Open in New York. Alleen in de tweede set kon Cilic, in 2014 winnaar van het Amerikaanse grandslamtoernooi, Nadal serieus partij geven in het volgepakte Arthur Ashe-stadion. Daarna had de mondiale nummer 23 weinig in te brengen tegen de nummer 2 van de wereld. Nadal won in vier sets: 6-3 3-6 6-1 6-2.

In de laatste game sloeg de Spanjaard nog een fenomenaal punt. Met een uiterste krachtsinspanning wist Nadal een messcherpe volley van Cilic naar de linkerkant van de baan te halen. Hij sloeg de bal met een curve om de netpaal heen het achterveld in, waardoor hij op matchpoint kwam. Nadal schreeuwde het uit van vreugde, zoals op de tribune ook de fanatiek meelevende golfer Tiger Woods deed.

“Het betekent veel voor mij dat Tiger me kwam aanmoedigen”, zei Nadal. “Hij is een bron van inspiratie, met alle dingen die hij heeft bereikt in de sport en met zijn vechtersmentaliteit.” De Spanjaard neemt het in de kwartfinale op tegen Diego Schwartzman. De Argentijn, in de eerste ronde te sterk voor Robin Haase, sloeg de Duitser Alexander Zverev uit het toernooi (3-6 6-2 6-4 6-3). Nadal won de voorgaande zeven duels met Schwartzman allemaal. Ze kwamen elkaar vorig jaar tegen op de Australian Open en Roland Garros, beide partijen won Nadal in vier sets.

De 33-jarige Spanjaard is in New York op jacht naar zijn vierde triomf op de US Open. Hij was in 2010, 2013 en 2017 de beste in New York. Na de uitschakeling van titelverdediger Novak Djokovic, die geblesseerd moest opgeven tegen de Zwitser Stan Wawrinka, is Nadal de favoriet voor de eindzege.