Roglic verplettert concurrentie in Vuelta

Primoz Roglic is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma was in de tiende etappe, een individuele tijdrit op Frans grondgebied van Jurançon naar Pau over ruim 36 kilometer, veel te sterk voor zijn concurrenten in het algemeen klassement. Zo verloor de Colombiaan Nairo Quintana, als leider aan de tijdrit begonnen, meer dan 3 minuten. De enigen die nog een beetje in de buurt van Roglic bleven, waren de voor het klassement onbelangrijke Nieuw-Zeelander Patrick Bevin en de Fransman Rémi Cavagna.

Van de renners die het Roglic in het hooggebergte lastig kunnen maken, gaf de Spanjaard Alejandro Valverde nog het minste toe. De wereldkampioen werd dertiende op 1.38 van de Sloveen. Valverde klom naar de tweede plaats in het klassement, maar heeft al 1.52 goed te maken. Ook de Colombiaan Miguel Ángel López passeerde Quintana en is derde op 2.11 van Roglic. Sunweb-kopman Wilco Kelderman, 22e in de tijdrit, zakte een plaatsje en is nu de nummer tien van het klassement.

Roglic wilde met nog tal van bergritten voor de boeg niet te veel op de zaken vooruit lopen. “Ik ben tevreden met mijn optreden. Ik heb overal zo snel als het kon gereden. Of het genoeg is voor de eindzege zien we pas over anderhalve week in Madrid.”

Grischa Niermann, de ploegleider van Jumbo-Visma, drukte zich voor de camera van Eurosport zeer tevreden uit over de prestatie van zijn kopman. “Natuurlijk wilden we tijd pakken. Van de verschillen die hij hier realiseert konden we alleen maar dromen”, vertelde de Duitser. “We staan er goed voor en gaan het van dag tot dag bekijken. De Vuelta is nog lang niet over, maar Primoz heeft al bewezen dat hij in de bergen ook goed meekan.”

De ploeg gaat nog belangrijker worden, besefte Niermann, die Steven Kruijswijk eerder al zag afhaken en met Tony Martin en Lennard Hofstede twee door een val nog niet topfitte renners heeft. “Ze zijn nog niet 100 procent, maar in de rit in Andorra hebben we al bewezen dat we nog steeds een supersterk team hebben.”

Woensdag volgt een rit van Saint-Palais naar Urdax-Dantxarinea in Baskenland over heuvelachtig terrein met drie geklasseerde hellingen.