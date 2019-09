Tafeltennissers kansloos tegen Kroaten op EK

De Nederlandse tafeltennissers zijn het EK voor landenteams in Frankrijk begonnen met een kansloze nederlaag tegen Kroatië. In Nantes werd het op de openingsdag 3-0 voor de Kroaten.

Rajko Gommers slaagde er in de eerste wedstrijd niet in Tomislav Pucar te bedreigen. Het werd 3-1 in games: 11-5 11-9 5-11 11-8. Vervolgens verloor Laurens Tromer met 3-0 van Andrej Gacina (11-9 11-8 11-7) en wist Ewout Oostwouder tegen Frane Kojic ook niet meer dan één game te winnen: 11-9 11-8 9-11 11-8.

Woensdag is Slovenië de tegenstander van de Nederlandse ploeg. De acht poulewinnaars van de groepen van drie landen plaatsten zich voor de kwartfinales. Het toernooi duurt tot en met zondag.