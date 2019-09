Toptalent Andreescu bij laatste acht US Open

De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. Het 19-jarige toptalent, dat dit jaar al de hardcourttoernooien van Indian Wells en Toronto won, rekende in drie sets af met de Amerikaanse qualifier Taylor Townsend: 6-1 4-6 6-2. Townsend had in de tweede ronde nog voor een grote verrassing gezorgd door Simona Halep, de kampioene van Wimbledon, te verslaan.

Andreescu is de eerste Canadese sinds Patricia Hy-Boulais in 1992 die bij de laatste acht op de US Open zit. De als vijftiende geplaatste tiener gaat met Elise Mertens strijden om een plek in de halve finales. De Belgische nummer 25 van de plaatsingslijst was veel te sterk voor de Amerikaanse Kristie Ahn die met een wildcard mocht meedoen in New York (6-1 6-1).

De Duitse Julia Görges, in de derde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, moest het afleggen tegen Donna Vekic uit Kroatië: 7-6 (5) 5-7 3-6. Vekic staat in de kwartfinale tegenover Belinda Bencic, de Zwitserse die titelverdedigster Naomi Osaka uit Japan uit het toernooi sloeg.