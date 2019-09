Google plus

Serena Williams bereikt halve finale US Open

Door het verlies van Federer krijgt het US Open weer geen wedstrijd tussen hem en Rafael Nadal.

Roger Federer heeft de kwartfinale op de US Open verloren van de Bulgaar Grigor Dimitrov. De Zwitser trok in vijf sets aan het kortste eind met 6-3 4-6 6-4 4-6 2-6.

