NEW YORK (ANP) - Tennisster Demi Schuurs heeft de halve finale in het gemengddubbel van de US Open niet gehaald. De Limburgse verloor met haar Finse partner Henri Kontinen in de kwartfinale van het Australisch/Amerikaans duo Samantha Stosur/Rajeev Ram. Het als derde geplaatste tweetal sloeg na een gelijk opgaande strijd toe in de supertiebreak, 4-6 6-4 14-12.

Sport