Serena Williams bereikt halve finale US Open

Serena Williams heeft met speels gemak de kwartfinale gewonnen in de US Open. De Amerikaanse won met overtuigende cijfers (6-1 6-0) van de Chinese Wang Qiang.

Het was Williams’ honderdste overwinning op het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Alleen haar landgenoot Chris Evert won nog meer wedstrijden op Flushing Meadows (101). Williams, die streeft naar haar 24ste grandslamtitel in New York, had slechts 44 minuten nodig voor haar succes. In de strijd om de finale ontmoet ze nu donderdag de Oekra├»ense Elina Svitolina.