Wiebes wint eerste etappe Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Boels Ladies Tour, een rit van Stramproy naar Weert over 123 kilometer, gewonnen.

De 20-jarige Nederlands kampioene van Parkhotel Valkenburg was de snelste in de massasprint en troefde landgenote Kirsten Wild en de Italiaanse Letizia Paternoster af, die respectievelijk tweede en derde werden. Het was al de veertiende overwinning van het seizoen voor Wiebes.

Annemiek van Vleuten, die dinsdag de proloog won, behoudt de leiding in het algemeen klassement. Het is de 22e editie van de rittenkoers, die vanaf 2017 behoort tot de UCI Women’s World Tour. Van Vleuten won ook de voorgaande twee edities van de Ladies Tour.

De tweede etappe donderdag is een rit van bijna 114 kilometer met start en finish in het Limburgse Gennep.