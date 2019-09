Andreescu naar halve finale US Open

Bianca Andreescu heeft de halve finale van de US Open bereikt door de Belgische Elise Mertens te verslaan. De 19-jarige Canadese bereikt voor de eerste keer de halve finales van een grand slam. Andreescu versloeg Mertens met 3-6 6-2 6-3.

De Canadese is de nummer 15 van de wereld en was daarmee favoriet voor deze partij. Mertens staat tien plaatsen lager op de plaatsingslijst. Andreescu knokte zich knap terug in de wedstrijd nadat ze de eerste set vrij snel verloor van Mertens. Daarna kwam ze niet meer in de problemen.

In de halve finale wacht de Zwitserse Belinda Bencic, die als 13e is geplaatst.