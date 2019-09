Berrettini in slopend gevecht lang Monfils

Matteo Berrettini heeft zijn opzienbarende opmars in de US Open voortgezet met een zwaarbevochten zege in vijf sets op de Franse routinier Gaël Monfils. De 23-jarige Italiaanse tennisser bereikte daarmee de halve finales van het grand slam in New York. De kraker duurde vier uur en de setstanden waren 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5).

Hij moet het in de halve finales opnemen tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Diego Schwartzman.

Monfils was als nummer 13 van de wereld op voorhand de favoriet, ook al heeft hij in zijn lange carrière betrekkelijk weinig gewonnen. Vooral in de grand slams liet hij het vaak afweten; hij wist pas twee keer de halve finales te bereiken (Roland Garros 2008 en US Open 2016). De 33-jarige Fransman begon wel sterk aan de partij en won de eerste set redelijk overtuigend met 6-3.

Berrettini, als 24e geplaatst, knokte zich in de tweede set in de wedstrijd. Monfils maakte een wat matte indruk en liet de Italiaan, die het moet hebben van een harde opslag en een messcherpe forehand, in zijn spel komen. Berrettini trok de tweede set met 6-3 naar zich toe en kreeg de derde set bijna cadeau met 6-2. Begin vierde set leefde Monfils op; hij sloeg de ballen ineens weer met overtuiging. Een lange vierde game, waarin hij zijn vijfde breakpoint benutte, was de omslag. Monfils won de set met 6-3 en sleepte er een beslissende vijfde uit.

Daarin toonde Berrettini mentale veerkracht, want hij nam het initiatief weer over en liep uit naar 5-3. De Italiaan kon de wedstrijd uitspelen, maar Monfils haalde de laatste restjes energie uit zijn lichaam, werkte nog een paar wedstrijdpunten weg en kwam op 6-6. In de allesbeslissende tiebreak bleef het een spannend gevecht, waarin Berrettini uiteindelijk de gesloopte Monfils op de knieën kreeg.