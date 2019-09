Bertens en coach Sluiter lassen pauze in

Tennisster Kiki Bertens wordt voorlopig niet bijgestaan door coach Raemon Sluiter. Het tweetal last een pauze in en na een reeks toernooien in Azië wordt bepaald of de samenwerking een vervolg krijgt.

“Komende weken en maanden zullen uitwijzen of we blijven samenwerken. Voor nu is dit de beste optie”, zegt Sluiter tegenover het AD. “Het loopt de afgelopen twee maanden gewoon niet lekker, de resultaten zijn niet goed. Waar ik tegenaan hik is dat ik er afgelopen tijd niet in geslaagd ben het beste in Kiki naar boven te halen. Het is mijn taak als coach om te allen tijde naar de beste optie te kijken voor de speelster.”

Sluiter zag Bertens de afgelopen weken wisselvallig presteren. In Cincinnati, waar Bertens vorig jaar de titel veroverde, verloor ze haar eerste partij en op de US Open stelde de nummer 7 van de wereld enigszins teleur met verlies in de derde ronde.

“Raemon wil de diepte in. Maar dat kost mij nu te veel energie. Ik wil de komende tijd vrijuit tennissen en alles op alles zetten om de WTA Finals te halen”, zegt Bertens tegen de krant. Volgens haar is er geen sprake van een definitieve breuk. “We zitten constant op elkaars lip, dan heb je soms irritaties. Dus nemen we een adempauze, meer niet.”

Bertens en Sluiter werken sinds de zomer van 2015 samen. Vorig seizoen werd Sluiter tijdens het Sportgala uitgeroepen tot Coach van het Jaar.

Zaterdag reist fysiotherapeute en assistent-coach Elise Tamaëla met Bertens mee naar Azië, waar Bertens als eerste in Zhengzhou in actie komt.