Gilbert wint twaalfde etappe in Vuelta

Philippe Gilbert heeft de twaalfde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 37-jarige Belg reed in het slotklimmetje weg uit uit een kopgroep van negentien renners. De routinier van Deceuninck – Quick-Step wist daarna in de resterende kilometers zijn kleine voorsprong op twee achtervolgers net vast te houden.

De Spanjaard Alex Aranburu eindigde op luttele seconden als tweede, gevolgd door zijn landgenoot Fernando Barcelo. Voor Gilbert was het zijn zesde etappezege in de Vuelta.

Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Team Jumbo-Visma, behield met een ruime marge zijn rode leiderstrui. Hij kwam in een groepje met onder anderen naaste belager Alejandro Valverde als 24e over de streep, op 3.02 minuten van de winnaar. Roglic begint vrijdag met een marge van 1.52 minuten op de Spanjaard aan de zware bergetappe richting Los Machucos.

Ondanks vele ontsnappingspogingen bleef het peloton donderdag lange tijd intact. Op circa 60 kilometer van de aankomst vormde zich dan toch een serieuze kopgroep, mede dankzij de Zuid-Afrikaan Willie Smit, die in een afdaling een demarrage plaatste. Hij kreeg gezelschap van achttien coureurs, zonder Nederlanders. De voorsprong van de vluchters liep snel op, tot ruim 5 minuten.

In de enerverende slotfase van de etappe, met drie beklimmingen van de derde categorie, viel de kopgroep even uiteen. De Oostenrijker Felix Grossschartner en de Ethiopiƫr Tsgabu Grmay vonden elkaar ongeveer 25 kilometer voor de finish. Ondanks hun goede samenwerking kon het duo de achtervolgende groep niet op afstand houden.

In de drukbezochte straten van Bilbao, op zo’n 10 kilometer voor de eindstreep, werden de twee vluchters ingerekend. Op de laatste klim van 2,2 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,2 procent en maximaal van 25 procent, bleek Gilbert over de sterkste benen te beschikken. Daarna kon hij solo de eindstreep bereiken.