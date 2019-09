Nadal verslaat Schwartzman in drie sets

Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. Hij versloeg de Argentijn Diego Schwartzman met 6-4 7-5 6-2. De Spanjaard geldt als nummer twee van de plaatsingslijst als een van de favorieten voor de eindzege.

Alleen in de tweede set kon Schwartzman, nummer twintig van de wereld, het Nadal moeilijk maken. Verder was de Spanjaard de betere speler.

Hij staat nu voor de achtste keer in de halve finales van de grand slam in New York. Hij neemt het daarin op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die eerder op de dag de Fransman Gaƫl Monfils uitschakelde.