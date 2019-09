Springruiters toch naar finale Nations Cup

De springruiters mogen toch deelnemen aan de finale van de Longines FEI Nations Cup in Barcelona. Het Nederlandse team heeft een uitnodiging ontvangen voor de finale die wordt verreden van 3 tot en met 6 oktober.

De equipe van bondscoach Rob Ehrens liep vorige maand plaatsing voor de finale nog nipt mis. Doordat de regio Aziƫ/Australiƫ geen team kan afvaardigen, kwam er een startplaats vrij.

Na de Nations Cup-wedstrijd aanstaande zaterdag in Calgary, wordt bekendgemaakt wie namens TeamNL gaat starten in Barcelona. De springruiters wonnen in 2017 de finale van de Nations Cup in Barcelona.