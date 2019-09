Tafeltennissters naar kwartfinale op EK

De tafeltennissters hebben de kwartfinales van de Europese kampioenschappen voor landenteams gehaald. In Nantes won het team van bondscoach Li Jiao met 3-1 van Tsjechië. Nederland had eerder al met dezelfde cijfers van Servië gewonnen.

Li Jie won haar eerste partij met 3-0 van Dana Cechova en Britt Eerland versloeg Hana Matelova met 3-0. Kim Vermaas verloor van Karin Adamkova. Li Jie bezorgde het team het derde punt met de zege op Matelova in drie games.

Bondscoach Li Jiao was tevreden met het Nederlandse optreden. “Li Jie is gewoon goed in vorm en Britt speelt net zo goed als laatst in het Tsjechisch Open. Kim speelde beter dan tegen Servië, maar Adamkova was gewoon net iets sterker.”

Nederland speelt in de kwartfinales tegen Polen.