Verstappen: derde plaats is niets waard

Alleen de titel telt, alle andere plekken in de eindstand van de Formule 1 doen er in feite niet toe. “Als je 50 of 60 jaar bent, weet niemand meer dat je ooit derde geworden bent”, vertelde Max Verstappen donderdag in aanloop naar de Grote Prijs van Italië. “Of je nou tweede, derde of vierde wordt: in feite maakt het niets uit. In de autosport gaat het om winnen.”

De 21-jarige Verstappen moet zondag achteraan beginnen. Red Bull heeft besloten het nieuwste type Honda-motor in de bolide van de Nederlander te monteren, zo maakte de motorfabrikant bekend. Met de nieuwe krachtbron hoopt de huidige nummer drie van het klassement zich te kunnen revancheren voor de deceptie van zondag. Tijdens de GP van België zat de race voor Verstappen er al tijdens de eerste ronde op. Vorig jaar werd Verstappen vijfde in Monza, zijn beste resultaat op Italiaanse bodem.

Verstappen heeft voor komend weekeinde weinig hoop op een goede prestatie, niet alleen vanwege de laatste startplaats. “We weten wat het probleem is, maar dat is nog niet zo eenvoudig op te lossen”, zegt de Limburger op de website van de Formule 1. “Natuurlijk kan ik niet volledig ingaan op details. Het is een beetje geheim, maar het gaat over het moment dat ik de koppeling loslaat wanneer ik van de eerste naar de tweede versnelling schakel. Dan is het lastig om de juiste lijn te volgen.”

Verstappen vervolgt: “Om het te vergelijken met de afgelopen jaren: wanneer ik toen een slechte start had, zou ik geen positie inleveren. Als ik een goede start had, zou ik iemand inhalen. Maar nu als ik een goede start heb, houd ik mijn positie. En als ik een slecht start heb, verlies ik een of twee plekken. Dus dat is het lastige. Hopelijk wordt het nu met de nieuwe motor een beetje beter.”