Wiebes slaat toe in Ladies Tour

Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Boels Ladies Tour op haar naam geschreven. De 20-jarige Nederlands kampioene van Parkhotel Valkenburg zegevierde na een rit van bijna 114 kilometer, met start en finish in Gennep, in de eindsprint. Kirsten Wild moest opnieuw genoegen nemen met de tweede plek. Een dag eerder was in finishplaats Weert de volgorde in de eerste etappe hetzelfde. In Gennep eindigde Lucinda Brand als derde.

Wiebes nam dankzij haar tweede dagsucces in de Ladies Tour de leiderstrui over van Annemiek van Vleuten, die dinsdag de proloog had gewonnen. De jonge sprintster behaalde in Gennep haar vijftiende overwinning van het seizoen.

“De sprint was lastiger dan in Weert, waar ik zelf kon aangaan”, blikte Wiebes voldaan terug. In Gennep was het Wild die als eerste richting eindstreep spurtte. Wiebes kon haar met een laatste krachtsinspanning nog net passeren.

“Ik zat even ingesloten, maar ik wist eruit te komen en kon toen toch nog winnen, al was de marge kleiner dan woensdag. Ik kwam hier om zo veel mogelijk ritten te winnen, maar hield ook het klassement in gedachten. Ik heb nu de leiderstrui en we gaan er alles aan doen om die eerste positie te behouden.”

Wiebes begint vrijdag met een voorsprong van 7 seconden op Van Vleuten, de winnares van de voorgaande twee edities van de Ladies Tour, aan de derde etappe. In het gebied rond start- en finishplaats Nijverdal krijgen de rensters te maken met de nodige hellingen.