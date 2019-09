Bondscoach Duitse hockeyers stapt op na EK-sof

Bondscoach Stefan Kermas van de Duitse hockeyers heeft na het teleurstellend verlopen EK zijn ontslag ingediend. De recordkampioen van Europa greep in Antwerpen naast de medailles. Duitsland verloor in de halve finales van gastland België (2-4) en was in de strijd om het brons kansloos tegen Oranje (0-4).

“We hebben onze doelen niet bereikt en daar heb ik mijn conclusies uit getrokken”, zei de 40-jarige Kermas. Duitsland pakte bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro het brons door de Nederlandse hockeyers via shoot-outs te verslaan. Onder leiding van Kermas eindigden de Duitsers twee keer naast het podium op de EK’s en bij het WK 2018 bleef zijn ploeg steken in de kwartfinales.

“Zo’n verandering van bondscoach gebeurt in onze sport slechts zelden, maar het zorgt elf maanden voor de Spelen misschien wel voor de impuls die onze mannenploeg nodig heeft”, zei directeur Heiko Knuf van de Duitse hockeybond.