Cabal en Farah winnen ook dubbelspel op US Open

Dubbelspelers Juan Sebastian Cabal en Robert Farah hebben na Wimbledon ook de US Open op hun naam geschreven. Het als eerste geplaatste Colombiaanse duo versloeg in de dubbelspelfinale van het grandslamtoernooi in New York Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië in twee sets: 6-4 7-5.

De Colombianen waren duidelijk sterker in de eerste set. Ze wisten maar een van hun drie breakpoints te benutten, maar dat was voldoende voor de setwinst. In de tweede set namen Granollers en Zebalos, de nummers acht van de plaatsingslijst, een break voorsprong door hun enige breakpoint van de wedstrijd te benutten. Op 5-4 knokten Cabal en Farah zich echter terug. Ze wonnen drie games op rij en grepen hun tweede grandslamtitel van dit jaar.