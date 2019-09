Glibberen bij natte eerste vrije training F1

Van de twintig Formule 1-coureurs slaagde er vrijdagochtend bijna niemand in om zijn auto op de kletsnatte baan van Monza te houden tijdens de eerste vrije training in aanloop naar de Grote Prijs van Italië. Max Verstappen reed op de intermediate-band aanvankelijk de beste rondetijd, maar toen de baan verder opdroogde gingen anderen sneller. Verstappen zette op droogweerbanden de zevende tijd neer. Charles Leclerc was in zijn Ferrari uiteindelijk de rapste op het thuiscircuit van het Italiaanse team: 1.27,905.

De Nederlander klaagde tijdens de training via de boordradio over de hardheid en lage temperatuur van de banden. Die maakten het moeilijk om de bolide op de baan te houden. De Red Bull van Verstappen glibberde enkele keren over het asfalt, maar hij wist zijn auto wel heel te houden. Ook Verstappens ploeggenoot Alexander Albon moest alles in het werk stellen om schade te voorkomen. Albon zette met 1.29,025 de vijfde tijd neer, Verstappen gaf ruim een seconde toe op de Thai (1.30,100).

De sessie werd door alle glijpartijen en crashes drie keer stilgelegd. Sergio Pérez maakte de meeste schade. De Mexicaan reed zijn Racing Point in de vernieling toen hij de controle over het stuur verloor en de wagen hardhandig met de bandenstapel in aanraking kwam. Ook voor een glijpartij van de Finse coureur Kimi Räikkönen in de Alfa Romeo gingen de rode vlaggen uit.

Meteorologen verwachten dat het zondagmiddag tijdens de race ook flink gaat regenen. Het staat al vast dat Verstappen achteraan moet starten. Hij krijgt een gridstraf vanwege een motorwissel.