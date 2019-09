Honkballers met drie debutanten naar EK

De Nederlandse honkballers gaan met drie debutanten in de selectie naar het EK in Duitsland. Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen heeft pitcher Donny Breek, catcher Hendrik Clementina en korte stop John Polonius voor het eerst opgenomen in zijn selectie. De groep van het zogeheten koninkrijksteam telt 24 spelers.

Oranje begint het EK zaterdag als titelverdediger in Solingen met een wedstrijd tegen Groot-Brittannië. De andere tegenstanders in groep A zijn Tsjechië, Zweden, Duitsland en Israël. De nummers 1 tot en met 4 van de poule gaan door naar de knock-outfase. De top vijf van het EK in Duitsland plaatst zich voor het olympisch kwalificatietoernooi, dat aansluitend aan de Europese eindronde in Italië wordt gehouden. Daar valt één ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te winnen.