Martina mist individueel startbewijs WK

Churandy Martina heeft vooralsnog geen individueel startbewijs kunnen bemachtigen voor de WK atletiek, die eind deze maand in Doha beginnen. De Nederlandse topsprinter deed vrijdag, de laatste dag dat een limiet kon worden gehaald, een vergeefse poging op de 200 meter. De 35-jarige atleet van Curaçao kwam in het Spaanse Andujar tot 20,50 op de 200 meter. Het was wel zijn beste tijd van dit jaar, maar één tiende boven de limiet van 20,40.

Op de 100 meter bleef Martina deze zomer steken op 10,19, een tijd die hij al begin juni liep op de FBK Games. In de wedstrijden daarna kwam hij niet meer in de buurt van de vereiste 10,10.

Een uitweg om alsnog individueel mee te doen is een plek bij de beste 42 op de mondiale jaarlijst van de internationale atletiekfederatie (IAAF), maar Martina staat zowel op de 100 als 200 meter niet in de top 42.

Martina reist wel af naar Doha met de estafetteploeg op de 4×100 meter. In dat team is hij een vaste waarde. Met Chris Garia, Taymir Burnet en Hensley Paulina verbeterde Martina dit jaar het Nederlands record op de 4×100 meter tot 37,99.