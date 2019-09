Olympisch kampioene op Dutch Open badminton

Regerend olympisch kampioene Carolina Marín is de opvallendste naam op de deelnemerslijst van het Dutch Open badminton, van 8 tot en met 13 oktober in het Topsportcentrum van Almere. De Spaanse, die ook drievoudig wereldkampioene is, komt terug van een zware knieblessure en maakt gebruik van haar beschermde status. Marín is ook als eerste geplaatst in het vrouwenenkelspel op het belangrijkste badmintontoernooi van Nederland.

In het mannenenkelspel is Sameer Verma uit India als eerste geplaatst. Hij is de nummer zestien van de wereld.

Alle Nederlandse topspelers hebben zich ook ingeschreven. Mark Caljouw is in het mannenenkel als vierde geplaatst. Bij de vrouwen is Soraya De Visch Eijbergen de nummer 19 op de plaatsingslijst. Selena Piek en Cheryl Seinen behoren tot de favorieten in het dubbelspel bij de vouwen. Robin Tabeling en Jelle Maas vormen een koppel in het mannendubbel.