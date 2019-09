Oranje wil Duitsland weer in Hamburg verslaan

Voor de vierde keer binnen een jaar voetbalt het Nederlands elftal vrijdagavond tegen Duitsland. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de uitslag van het duel in Hamburg, aanvang 20.30 uur, niet beslissend voor de afloop van groep C van de EK-kwalificatie. “Maar een goed resultaat zou ons wel enorm helpen”, zei hij. “We gaan voor een zege en zien ook mogelijkheden daarvoor.”

Nederland won het afgelopen jaar van de Duitsers (3-0), speelde een keer gelijk (2-2) en ging eerder dit jaar in Amsterdam onderuit (2-3). De drie ontmoetingen hadden veel overeenkomsten. Oranje oogde in de eerste helft steeds kwetsbaar tegenover de beweeglijke aanvallers van Duitsland en vocht zich pas na rust terug in de wedstrijd.

Koeman verklapte dat hij zijn basisformatie van de laatste interlands niet veel gaat veranderen. Hij moet wel een vervanger aanwijzen voor de geblesseerde Steven Bergwijn, die er net als Donny van de Beek en Stefan de Vrij niet bij is.

De bondscoach van Oranje keert terug in Hamburg, waar hij als speler Duitsland in de halve finale van het EK van 1988 versloeg (2-1). “Ik teken voor dat resultaat”, zei hij.