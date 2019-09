Pogacar wint voor Roglic op Los Machucos

Tadej Pogacar heeft de lastige bergetappe met finish op Los Machucos in de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveense wielrenner van UAE Emirates bleef op de zware beklimming zijn landgenoot Primoz Roglic van Jumbo-Visma na 166,4 kilometer voor. De leider in de Vuelta verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement.

De Spaanse wielrenner Héctor Sáez begon aan de loodzware slotklim van 7 kilometer met nog ruim anderhalve minuut voorsprong op de achtervolgende groep met daarin Wout Poels. Pierre Latour probeerde het vervolgens solo op de klim met stroken van 25 procent. In de laatste 2 kilometer werd de wielrenner van AG2R bijgehaald door Pogacar en Roglic. De Fransman kon het tempo van de twee Slovenen echter niet volgen.

Roglic en Pogacar pakten 27 seconden op Alejandro Valverde en Nairo Quintana. Miguel Ángel López verloor 1.01 minuut. Wilco Kelderman kwam als tiende binnen op 1.08 minuut.

In het algemeen klassement heeft Roglic na de dertiende etappe 2.25 minuut voorsprong op Valverde. Pogacar is geklommen naar de derde plaats op 3.01 minuut van zijn landgenoot. De Colombianen Ángel López en Quintana volgen daarachter op respectievelijk 3.18 en 3.33. minuut. Kelderman staat negende op 7.39 minuut.

Voor Pogacar is het de tweede etappezege in deze Vuelta. De 20-jarige Sloveen won eerder de negende etappe in de Pyreneeën met aankomst in Cortals d’Encamp. Het talent van UAE Emirates pakte dit jaar al de eindzeges in de ronde van de Algarve en de Ronde van Californië.