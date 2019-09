Schippers vierde op 100 meter in Memorial

Dafne Schippers is bij de Memorial Van Damme in Brussel als vierde geëindigd op de 100 meter. De Utrechtse noteerde een tegenvallende 11,22 seconden, ruim boven haar beste seizoenstijd van 11,04.

De Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith zegevierde in 10,88 en verdiende de bijbehorende bonus van 50.000 dollar. De race gold als finale van de Diamond League. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce finishte als tweede in 10,95 en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou werd derde in 11,09.

Terrence Agard deed in Brussel nog een ultieme poging zich te plaatsen voor de komende WK in Doha op de 400 meter. De Nederlands kampioen eindigde in de B-race als vierde in 46,29. Daarmee zat hij bijna een seconde boven de limiet van 45,30. Agards beste tijd van deze zomer is 45,61.