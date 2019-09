Serena Williams naar finale US Open

Serena Williams heeft de finale van de US Open bereikt door Elina Svitolina te verslaan. De Amerikaanse won in haar eigen land in een uur en tien minuten met 6-3 6-1 van de Oekraïense.

De Amerikaanse domineerde de gehele partij en stond Svitolina niet toe in haar spel te komen. Met haar harde forehand en service wist ze vaak snel punten te scoren.

In het hele toernooi heeft Williams nog maar één set verloren. Svitolina versloeg in de tweede ronde de zus van Serena, Venus Williams.

In de finale neemt de nummer acht van de plaatsingslijst het op tegen Belinda Bencic of Bianca Andreescu.