Stubbe/Van Iersel klaar in World Tour Finals

Beachvolleybalsters Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn bij de World Tour Finals in Rome in de eerste ronde gestrand. Het Nederlandse duo verloor van de Duitse Isabel Schneider en Victoria Bieneck in twee sets: 25-23 37-35.

Stubbe en Van Iersel hadden eerder op de dag de knock-outronde gehaald door een zege op het Italiaanse koppel Claudia Puccinelli/Claudia Scampoli (21-18-21-15).

Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben zich geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van een ander Duits koppel, Julia Sude en Karla Borger: 28-26 21-16. Keizer en Meppelink nemen het in de tweede ronde zaterdag op tegen het Braziliaanse koppel Ana PatrĂ­cia en Rebecca.