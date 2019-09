Varenhorst/Van de Velde wint Nederlands duel

Beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst hebben de kwartfinales bereikt van de World Tour Finals in Rome. Het duo won in een Nederlands onderonsje van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen: 21-18 17-21 15-13.

De koppels deden weinig voor elkaar onder, wat resulteerde in een spannende partij. Varenhorst en Van de Velde domineerden de eerste set en wonnen die met 21-18. Brouwer en Meeuwsen kwamen terug door de tweede set met 21-17 te winnen. In de derde set namen Brouwer en Meeuwsen aanvankelijk een kleine voorsprong, maar de marge was klein. Na de time-out op 12-12 trokken Varenhorst en Van de Velde met 15-13 de partij naar zich toe.

Van de Velde en Varenhorst treffen in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen de Russen Krasilnikov/Stojanovski en de Zwitsers Heidrich/Gerson.