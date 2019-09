Verstappen: lichte voorkeur regenrace Monza

Max Verstappen heeft een lichte voorkeur voor regen op zondag tijdens de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza. De Nederlander van Red Bull moet vanwege een motorwissel achteraan starten en dan heeft een natte baan zo zijn voordelen. “Ik heb dan een betere kans om verder naar voren te komen”, zei hij na de eerste trainingsdag op Verstappen.nl. “Maar als het droog is, vind ik dat gezien onze snelheid ook prima.”

Verstappen was namelijk tevreden over de prestaties van de nieuwe motor van Honda. “Je kunt zien dat deze motor meer vermogen heeft en dat is natuurlijk positief.”

De Limburger noteerde vooral in de tweede training een bemoedigende vijfde tijd. Hij was 0,372 seconde langzamer dan snelste man Charles Leclerc in zijn Ferrari en dat was naar tevredenheid van Verstappen. “De auto deed het erg goed en ook op motorisch gebied verliep alles soepel. We gaan er zondag een leuke race van proberen te maken. Het wordt lastig om Ferrari en Mercedes in te halen, maar normaal gesproken zou een vijfde plek mogelijk moeten zijn.”