Weer rugklachten Schippers

Dafne Schippers heeft rugklachten aangevoerd als reden voor haar tegenvallende prestatie op de 100 meter bij de finale van de Diamond League in Brussel. Ze eindigde als vierde in een voor haar doen matige 11,22. “Het was spannend of ik wel zou lopen, want ik had veel last van mijn rug. Ik heb voor de start vooral op de fysiotafel gezeten”, zei de Utrechtse atlete na haar race bij de NOS.

Schippers had dit jaar al eerder rugklachten, veroorzaakt door een val van de trap vlak voor de EK indoor in maart. Tijdens een trainingskamp in april schoot het er weer in. Schippers baalde ervan dat het haar in Brussel weer overkwam. “De start was niet goed, het tweede stuk iets beter, maar voor die tijd doe ik het niet. Het is zo jammer, want het voelt alsof ik heel snel kan. Ik krijg alleen niet die bevestiging.”

Ze hoopt zich de komende weken in het Turkse Belek klaar te stomen voor de WK in Doha, waar ze haar wereldtitel op de 200 meter wil prolongeren. “Ik ga me geen zorgen maken, want dat is verspilde energie. Ik hoop dat in Belek de vorm komt om te kunnen pieken in Doha.”