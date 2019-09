Badmintonner Caljouw haalt finale in Charkov

Badmintonner Mark Caljouw heeft de finale bereikt van het internationale toernooi in Charkov. De Nederlands kampioen, als eerste geplaatst in Oekraïne, rekende in de halve finales af met de geboren Vietnamees Nhat Nguyen, die nu onder Ierse vlag speelt. Caljouw verloor de eerste game met 21-17, maar sloeg daarna op overtuigende wijze toe: 21-16 21-5.

De Nederlander neemt het zondag in de finale op tegen Ade Resky Dwicahyo uit Azerbeidzjan. Hij versloeg de als vierde geplaatste Engelsman Toby Penty, die in de kwartfinales verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de Nederlandse qualifier Joran Kweekel.