Bennett boekt tweede ritzege in Vuelta

Wielrenner Sam Bennett heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Spanje. De Ierse sprinter van Bora-hansgrohe schreef in Oviedo de veertiende etappe op zijn naam. Nederlands kampioen Fabio Jakobsen kon zich niet mengen in de strijd om de zege. De 23-jarige Gelderlander moest passen toen de weg in de laatste honderden meters licht omhoog ging.

Bij het ingaan van de laatste kilometer vond een flinke valpartij plaats, redelijk voorin het peloton. Ook enkele klassementsrenners gingen daarbij onderuit. Primoz Roglic, de man in de rode leiderstrui, bleef ongedeerd. De valpartij zorgde ervoor dat van een georganiseerde massasprint geen sprake was. Bennett toonde zich in de chaos met afstand de sterkste renner.