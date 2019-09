De benen van Jakobsen zeiden ineens ‘boem’

Wielrenner Fabio Jakobsen had in Oviedo graag zijn tweede ritzege in de Vuelta willen vieren, maar de Nederlandse kampioen moest in de laatste honderden meters passen toen Tosh van der Sande op een hellend stukje aanzette. “Ik moest achter mijn teamgenoot Maximiliano Richeze bleven. Dat lukte, tot Tosh ging”, aldus Jakobsen bij Eurosport. “Mijn benen zeiden toen ‘boem’ en ik moest in het zadel gaan zitten.”

Jakobsen, eerder winnaar van de vierde etappe in de Ronde van Spanje, zat vooraan in het peloton toen bij het ingaan van de laatste kilometer een flinke valpartij plaatsvond. De 23-jarige Gelderlander kwam echter niet aan sprinten toe. “De benen wilden niet meer, dan blokkeer je gewoon. Als sprinter heb je altijd genoeg adrenaline om te vechten en knokken. Maar als het fysiek stopt, dan houdt het op. Ik kon ze niet volgen.” De Ier Sam Bennett boekte in de ontregelde sprint zijn tweede ritzege.

Luka Mezgec was het voornaamste slachtoffer van de valpartij. De Sloveen van Mitchelton-Scott werd met een ambulance afgevoerd. In het ziekenhuis constateerden de artsen dat Mezgec zijn rechterheup heeft gebroken.