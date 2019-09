De Vries verstevigt leiding in Formule 2

Nyck de Vries heeft zijn leidende positie in het WK-klassement van de Formule 2 verstevigd. De Friese coureur eindigde in de hoofdrace op het circuit van Monza als derde, terwijl zijn voornaamste rivaal Nicholas Latifi uit Canada geen punten scoorde. De Vries moest vanaf de laatste plaats starten, maar wist in de race over 30 rondes steeds verder op te schuiven naar voren.

De 24-jarige Nederlander had zich als vierde gekwalificeerd, maar werd teruggezet naar de laatste plek op de startgrid omdat er te weinig benzine in zijn tank was overgebleven. De Vries beleefde vanaf de zeventiende plek een goede start en werkte zich gedurende de race op naar voren. Hij lag zelfs even op de tweede plek, maar hij werd in de voorlaatste ronde voorbijgereden door de Italiaan Luca Ghiotto die over snellere banden beschikte.

De Japanner Nobuharu Matsushita pakte de winst op Monza.