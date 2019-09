Duo Van de Velde/Varenhorst klaar in Rome

Het is beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst niet gelukt door te dringen tot de laatste vier van de World Tour Finals in Rome. Ze moesten in een spannend duel met 19-21 21-19 15-11 hun meerdere erkennen in de Russen Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski, de regerend wereldkampioenen.

Van de Velde en Varenhorst hadden vrijdag nog in een Nederlands onderonsje in drie sets gewonnen van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.

Vorige maand verloren Van de Velde en Varenhorst op het EK in Moskou ook van Krasilnikov en Stojanovski. Toen werd het 21-18 21-18.