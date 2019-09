Ewan wint Brussels Cycling Classic

Caleb Ewan heeft de wielerkoers Brussels Cycling Classic gewonnen, een koers die tot 2013 als Parijs-Brussel door het leven ging. De Australiër van Lotto-Soudal kwam in een lange sprint pas in de slotmeters voorop. Hij hield de Duitser Pascal Ackermann, vorig jaar winnaar in Brussel, en de Belg Jasper Philipsen net achter zich.

Voor de 25-jarige Ewan, goed voor drie ritzeges afgelopen zomer in de Tour de France, was het de 39e overwinning in zijn loopbaan.

De Colombiaanse sprinter Álvaro José Hodeg, de troef van Deceuninck – Quick-Step, kon zich niet in de sprint mengen. Hij had een kleine 10 kilometer voor de streep in Brussel te maken met materiaalpech.