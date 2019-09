Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij kwam in Kirkcudbright, een plaatsje in het zuiden van Schotland, na een rit van 201,5 kilometer als eerste over de finish na een sprint.

Vorig jaar werd de Tour of Britain gewonnen door Julian Alaphilippe, dit jaar lange tijd geletruidrager in de Tour de France. In 2017 ging de eindzege naar Lars Boom, net als in 2011. In 2014 zegevierde Dylan van Baarle.