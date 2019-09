Leclerc pakt ook op Monza poleposition

Charles Leclerc heeft voor de tweede week op rij poleposition veroverd in de Formule 1. De 21-jarige coureur uit Monaco zette in zijn Ferrari tot groot enthousiasme van de tienduizenden Italiaanse tifosi op de tribunes met 1.19,307 de beste tijd neer tijdens de kwalificatie. Leclerc reed vorige week in België vanaf pole naar zijn eerste zege in de koningsklasse van de autosport.

Max Verstappen viel al in de eerste kwalificatiesessie af op het circuit van Monza. De Nederlandse coureur kon geen tijd neerzetten vanwege motorproblemen. Verstappen wist al dat hij zondag de Grote Prijs van Italië vanaf de achterste rij moet beginnen, omdat hij weer de beschikking heeft gekregen over een verbeterde versie van de Honda-motor. Aangezien Verstappen het maximumaantal toegestane motorwissels nu heeft overschreden, krijgt hij een gridstraf.