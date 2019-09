Mattek-Sands en Murray winnen weer US Open

Tennissers Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray hebben net als vorig jaar de titel in het gemengd dubbelspel op de US Open voor zich opgeëist. De Amerikaanse en de Schot waren in de finale met duidelijke cijfers te sterk voor de Taiwanese Chan Hao-ching en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland. Het werd 6-2 6-3.

Chan en Venus waren als eerste geplaatst, Mattek-Sands en Murray waren ongeplaatst.

Voor Murray, de broer van Andy, is het al zijn derde titel op een rij in het gemengd dubbelspel op de US Open. In 2017 zegevierde hij samen met Martina Hingis.